in foto: Immagine di repertorio

La capitale si è svegliata sotto un violento temporale questa mattina, e per le previsioni meteorologiche pioggia e nuvole insisteranno su Roma per tutta la giornata di oggi, domenica 22 settembre. Alberi caduti, incidenti e disagi alla circolazione si registrano dalle prime ore di questa mattina. La Protezione Civile della Regione Lazio ha promulgato un allerta meteo di coloro giallo per la giornata di oggi, proprio per i possibili temporali e le intense piogge previste.

Maltempo a Roma: alberi caduti su via di Casal Lumbroso e via Tiberina

Alla periferia Nord della città, disagi su via Tiberina altezza Km 5+000, traffico rallentato causa presenza di alberi sulla carreggiata, le autorità invitano a prestare attenzione e a scegliere percorsi alternativi per la possibile chiusura del tratto di stratta tra il chilometro 2 e il chilometro 8.. Alberi caduti sulla carreggiata anche su via di Casal Lumbroso, all'altezza della rampa di accesso per via Aurelia: anche in questo caso traffico rallentato. Vigili del fuoco e Polizia Locale sono a lavoro per rimuovere gli arbusti caduti.

Tre incidenti: auto si ribalta su via Isacco Artom

Tre incidenti, da quanto si apprende senza feriti gravi, si sono registrati tra le 7.00 e le 8.00 di questa mattina. Luceverde Roma informa che in via Isacco Artom, al quartiere Portuense, una vettura si è ribalta all'altezza dell'incrocio con via Luigi Corti. Un incidente si è verificato anche in via Nazareth, con rallentamenti della circolazione fino a via dei Casali di Acquafredda, tra Montespaccato e Battistini. In ultimo su via Salaria, all'altezza di via Angelo Banti, si segnala un terzo incidente a ridosso del Raccordo.