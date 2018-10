Virginia Raggi ha annullato il viaggio in Argentina, per partecipare all'U20, il summit sul clima delle Capitali dei principali paesi del mondo. "Ho ritenuto doveroso, vista l'allerta, restare in città per coordinare gli interventi ed essere vicina ai cittadini che dovessero vivere disagi e difficoltà". Poco fa il provvedimento di chiusura delle scuole: "Domani le scuole di Roma, compresi asili nido e scuole dell'infanzia, resteranno chiuse per gli studenti. Ho disposto la sospensione dell'attività didattica dopo l'allerta meteo diramata dalla Protezione civile della Regione Lazio – ha detto la prima cittadina – Gli istituti saranno presidiati solo dai dirigenti scolastici e dal personale comunale dei servizi educativi". Poi ha spiegato le misure prese per fronteggiare l'ondata di maltempo che sta interessando la città: "Già dalla giornata di ieri abbiamo attivato misure per arginare il rischio allagamenti, avviando un piano straordinario di spazzamento foglie e pulizia delle caditoie, ed effettuando oltre 130 interventi di rimozione di rami e alberi caduti. Da questa mattina alle 8 e' attivo il Coc – prosegue – il Centro operativo comunale incaricato di gestire l'allerta meteo".

Particolare attenzione viene dedicata agli insediamenti presenti lungo le sponde del fiume Aniene, con squadre della Polizia Locale e della Sala operativa sociale che "stanno lavorando per allontanare le persone dalle aree a rischio. Abbiamo già a disposizione oltre 200 posti – conclude – appositamente allestiti per l'accoglienza dei senza dimora".