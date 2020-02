in foto: Insegne cadute in via Nazionale – foto Reporter–Montesacro

A causa del fortissimo vento che ha soffiato in serata, a Roma sono caduti diversi alberi, rami, pali e insegne. Stando a quanto si apprende, sono stati già effettuati circa cento interventi da parte dei vigili del fuoco. Tra le zone più colpite quelle di via Salaria, via Tiburtina, via Nomentana, ma anche nel quadrante più a sud come Centocelle, Ostiense, Eur e litorale. In pieno centro, su via Nazionale, sono cadute alcune insegne e sul posto è intervenuta una squadra di vigili del fuoco. Le foto sono state scattate da Reporter-Montesacro.

Davanti al Policlinico albero caduto su un passante: non è grave

Davanti all'ingresso del Policlinico Umberto I di Roma è caduto un grosso platano che ha colpito un passante e ha danneggiato due automobili. Fortunatamente il ferito, un 51enne, non è in gravi condizioni di salute. La strada è stata chiusa perché dall'albero sono caduti sulla carreggiata anche moltissimi uccelli che si trovavano sulla chioma. In zona Colli Albani, precisamente in via dei Cessati Spiriti, alcune automobili sono state danneggiate dalla caduta di diversi platani. Stando a quanto si apprende, l'area era già stata vietata al parcheggio da alcune ore.