in foto: Virginia Raggi

La sindaca Virginia Raggi chiude le scuole di Roma anche domani 30 ottobre a causa dell'allerta meteo che in molte zone della Capitale ha causato forti danni, soprattutto per via del vento capace di sdradicare alberi e scoperchiare capannoni di lamiere, causando forti pericoli alla circolazione stradale. Nelle prossime ore la Protezione civile farà il punto per capire come muoversi in vista di mercoledì 31 ottobre.

L’annuncio di Virginia Raggi su Twitter: “Anche domani allerta #ProtezioneCivile Regionale su Roma e Lazio.Raffiche oggi oltre i 100 km/h.Scuole resteranno chiuse anche domani per messa in sicurezza.Grazie a @PLRomaCapitale, @dpcgov, @emergenzavvf,volontari,tecnici comunali e municipali. Preoccupazione per feriti”.