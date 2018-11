in foto: Foto di repertorio

Allerta meteo a Roma, in corso nubifragi sulla città. Chiuse tre stazioni della Metro A di Roma per danni da maltempo. Lo comunica InfoAtac su Twitter. Si tratta delle "stazioni Porta Furba e Lucio Sestio. La stazione Numidio Quadrato, invece, è stata chiusa solo in direzione Battistini. In tutte e tre le stazioni i treni transitano senza fermarsi.

Per ora non è stata comunicata l'entità dei danni e neanche il motivo specifico della chiusura. Atac per il momento parla solo di danni da maltempo. In questi minuti in diverse zone della Capitale si sta abbattendo una violenta pioggia. L'allerta meteo sarà in vigore anche nella giornata di domani, venerdì 2 novembre.