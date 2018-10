in foto: Fiumicino allagata, foto Facebook

Strade completamente allagate che sembrano veri e propri canali nelle zone del centro di Fiumicino, Isola Sacra, Focene, Passoscuro e Fregene. Segnalati allagamenti praticamente su tutto il territorio comunale del paese dell'aeroporto. La pioggia intensa che sta cadendo da questa notte ha provocato forti allagamenti a causa dei tombini che, in alcuni casi parzialmente ostruiti, non riescono a far defluire tutta l'acqua depositata sul suolo.

Segnalazioni sui gruppi Facebook del paese arrivano da via del Canale e via delle Ombrine, davanti al supermercato Emme Più. Le precipitazioni più intense, informa la pagina Facebook Meteo Roma e Castelli si stanno registrando soprattutto nelle zone costiere e a nord di Roma. Un parziale miglioramento dovrebbe verificarsi a partire dal pomeriggio di domani, domenica 7 ottobre.