Un martedì di passione quello di oggi, 22 gennaio. A Roma la pioggia ha iniziato a cadere a partire da stanotte e ha provocato traffico congestionato, con code in vari punti della Capitale. Sul Grande Raccordo Anulare la circolazione è sostenuta sull'intero anello: in carreggiata interna si sono formate lunghe code dalla Cassia bis alla Roma-Fiumicino, mentre in carreggiata esterna si registrano code a tratti dalla Diramazione Roma nord alla Nomentana. Sul tratto urbano della A24 ci sono file di cinque chilometri dal Raccordo alla Tangenziale est verso il centro; in uscita da viale Palmiro Togliatti al Raccordo con difficoltà di immissione. Sulla Roma-Fiumicino incolonnamenti dal Raccordo alla via del Mare, verso l'Eur. Lunghe code sulla Pontina da Castel Romano a viale Europa, anche qui direzione Eur. Sulla Cristoforo Colombo traffico bloccato dall'Infernetto ad Acilia, verso il centro. Lungo via Aurelia il traffico prosegue molto a rilento da Malagrotta al bivio con l'Aurelia Antica. Sul Raccordo Salario Settebagni si sta in fila dalla Diramazione Roma nord a Castel Giubileo in entrata a Roma.

Mentre nella Capitale la pioggia ha provocato disagi, la neve è caduta sull'autostrada A24 Roma-Teramo tra Casoli e la Valle del Salto. A comunicarlo su Twitter è Astral Infomobilità che ha raccomandato agli automobilisti in transito sul tratto di strada interessato di prestare la massima attenzione. Sono attivi dalle 5.30 di questa mattina presto mezzi spargisale e spazzaneve per liberare la carreggiata dal ghiaccio e metterla in sicurezza per il passaggio dei veicoli.