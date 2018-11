in foto: Foto Facebook Pagina Per quelli che vogliono la neve a Roma – Incrocio Togliatti Quarticciolo

In atto (nel pomeriggio di oggi, 1 novembre 2018) un violento nubifragio su diversi quartieri della città di Roma. Piove a dirotto soprattutto nei quartieri a sud e a sud est della Capitale. Segnalati allagamenti in zona Eur, nei pressi del centro commerciale Euroma2, ma in generale sta piovendo moltissimo su diverse zone della città. Cittadini parlano di allagamenti a Colle Aniene, Palmiro Togliatti, Decima, Tor Sapienza, Pietralata. Quartiere Prenestino al momento senza luce.

Allagato e chiuso il sottopasso di San Paolo in corrispondenza della stazione della metropolitane. Chiuse per danni provocati dal maltempo tre stazioni della metro di Roma. Problemi anche ai sottopassaggi di Tor Tre Teste, quelli allagati dalla violenta grandinata di due settimane fa. Allagamenti anche su viale Palmiro Togliatti.

La pagina Facebook Meteo Roma e Castelli informa che per il momento "sono caduti tra i 30 e i 65mm di pioggia , tra qualche ora ci sarà l'aggiornamento per la notte e domani quando è previsto l'arrivo di piogge molto intense".