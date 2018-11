in foto: Matteo Salvini, vice–premier e Ministro degli Interni.

Matteo Salvini sarà domani a Terracina, uno dei comuni del Lazio più flagellati dall'emergenza maltempo dei giorni scorsi. Il vice-premier e Ministro degli Interni visiterà prima Venezia e Belluno, altro comune quest'ultimo messo in ginocchio dall'emergenza climatica. Quindi, nella stessa giornata di domani, domenica 4 novembre, lascerà il Veneto per raggiungere Terracina.

Le due tappe in Veneto, dove visiterà assieme al Governatore Luca Zaia i luoghi del disastro, si uniranno anche per ricordare il Centenario della Vittoria, ovvero quando il 4 novembre 1918 l'Italia vinse la Prima Guerra Mondiale, nella battaglia finale di Vittorio Veneto contro l'esercito dell'Impero austro-ungarico. "Abbiamo il dovere di omaggiare chi ha combattuto e perso la vita per difendere i confini e il nostro Paese, ma nello stesso tempo abbiamo l'obbligo di rispondere velocemente alle richieste d'aiuto di chi, in questi giorni e in queste ore, sta soffrendo e ha perso affetti, casa e attività", ha spiegato Salvini, ricordando così la vittoria in quella che all'epoca fu definita Grande Guerra, di cui domani si festeggerà il centenario del successo, che riconsegnò all'Italia le città di Trento e Trieste, completando il processo di Unificazione nazionale. Lasciato il Veneto, il ministro si recherà poi a Terracina, per poi rientrare a Roma in serata.