in foto: La sede del Comune di Latina in Piazza del Popolo.

Niente scuole chiuse a Latina: il comune pontino lo ha detto chiaramente, ed ha annunciato per di più che è stata presentata una denuncia contro ignoti per la diffusione, attraverso i canali social, di una falsa ordinanza sindacale relativa alla chiusura delle scuole per la giornata di domani, mercoledì 31 ottobre. La denuncia è stata presentata negli uffici della sezione Polizia Postale e Comunicazione di Latina.

"Una notizia", ha sottolineato il Comune di Latina, "che ha creato un diffuso allarmismo in città. Un atto tanto più esecrabile in considerazione del difficile momento di città a noi vicine, colpite pesantemente dal maltempo che ha causato morte e danni ingenti". La notizia della non chiusura delle scuole è stata subito diffusa attraverso i canali social, sovrapponendosi così a quella della falsa ordinanza. Per gli autori di quest'ultima, la vicenda rischia però di trascinarsi in tribunale, con l'accusa di procurato allarme.