in foto: Pendolari in attesa di salire sul treno Roma–Tivoli (Facebook).

Il maltempo sta creando grossi disagi anche sulle linee ferroviarie a causa del nubifragio che oggi, giovedì 1 novembre, ha colpito la Capitale, il Lazio e altre regioni d'Italia. I treni stanno subendo rallentamenti e cancellazioni. In particolare, l'InterCity Palermo-Roma 35856 partito da Napoli alle ore 16.31 sta viaggiando con un ritardo di ben 100 minuti. Il convoglio ha incontrato difficoltà durante il tragitto a causa di problemi alle infrastrutture della linea ferroviaria e di un guasto tecnico a causa del maltempo e sta percorrendo una strada alternativa. "Sono partita alle 16.31 da Napoli in treno e da poco, alle ore 20, abbiamo superato Cassino – ha raccontato una lettrice a Fanpage che si è trovata a trascorrere il pomeriggio di Ognissanti ‘intrappolata' in treno – Trenitalia ci avvisa dei disagi con l'altoparlante, mai che passi un controllore!".

E raccontando il lungo viaggio di oggi ha detto: "Non solo il treno è in ritardo di due ore, ma stiamo anche procedendo a passo d'uomo!". Secondo le informazioni apprese la maggior parte dei treni non dell'Alta Velocità che sono partiti da e per Roma, ha accumulato grossi ritardi.