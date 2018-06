Maltempo oggi, giovedì 15 giugno, nella Capitale. Un forte temporale è iniziato verso le ore 14.45 e un'intensa pioggia si sta riversando su Roma, con fulmini e saette. Al momento, dalle informazioni ricevute sulla viabilità, si registrano code su via Salaria e via Flaminia.

Code e traffico in tilt

Luceverde comunica "Maltempo nel quadrante nord di Roma, forti piogge nei quartieri di Labaro, Prima Porta, Grottarossa, Flaminio, Cassia. Possibili allagamenti". Si raccomanda particolare attenzione alla guida. La circolazione sta subendo rallentamenti su diverse strade.

Maltempo e piogge: i commenti

Nella Capitale, pioggia spesso significa metro allagata, strade che diventano torrenti e traffico in tilt. In molti si affacciano dalla finestra dell'ufficio, specialmente i pendolari, chiedendosi a che ora torneranno a casa e quali disagi troveranno. Su Twitter impazzano i commenti degli utenti, che fotografano e riprendono i nuvoloni, divertiti da un giugno ancora poco stabile e ‘pazzerello'. "No no tranquillo, falle du gocce" commenta Andrea condividendo un cielo scuro e carico d'acqua. Chi invece, come Laura, riprende la pioggia scrivendo: "L'estate a Roma, Maltempo".