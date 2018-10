Non solo a Roma: scuole chiuse domani per maltempo anche a Fiumicino, nel comune noto ai più per ospitare l'aeroporto di Roma Leonardo Da Vinci. Il sindaco Esterino Montino ha disposto la chiusura delle scuole sul territorio comunale di Fiumicino per la giornata di lunedì 29 ottobre. "Abbiamo aspettato di capire l'evoluzione delle previsioni meteo che sono in netto peggioramento – dichiara Montino – Per noi fa fede il dato della Protezione Civile regionale e abbiamo anche acquisito i dati aeroportuali. Dato il forte vento e la possibilità di scarichi di pioggia intensa, in via precauzionale, abbiamo quindi deciso di tenere le scuole chiuse per domani, lunedi' 29 ottobre".

Analoga decisione a Marino, dove il sindaco Carlo Colizza ha disposto sospensione delle attività nelle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio a causa dell'ondata di maltempo.