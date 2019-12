in foto: Immagine di repertorio

Riaprono oggi i parchi pubblici, le ville storiche e i cimiteri di Roma, dopo la chiusura di tre giorni stabilita, tramite apposita ordinanza, dalla sindaca Virginia Raggi giovedì sera a causa dell’allerta meteo che interessava la Capitale. Ed è stato lo stesso Campidoglio a disporre la riapertura dei siti interessati. L'ordinanza di giovedì scorso prevedeva a causa del maltempo anche la chiusura di tutte le scuole di Roma. Decisione che ha provocato non poche polemiche da parte dei presidi che hanno accusato l'Amministrazione di aver chiuso gli istituti "per un po’ di pioggerella, con un danno d'immagine altissimo". Immediata la risposta della sindaca Raggi che ha spiegato che "amministrare significa avere il coraggio di prendere anche decisioni giuste impopolari".

"Due sono gli aspetti incomprensibili – aveva scritto in una nota a nome dell'assemblea dei presidi il presidente dell'Associazione dei presidi di Roma Mario Rusconi – da una parte il sindaco ritiene che i dirigenti scolastici siano dipendenti comunali a cui impartire ordini di servizio quando invece possono riceverli esclusivamente dagli usr e dal ministero. Secondo poi, appare oltremodo bizzarro pensare giustamente all’incolumità degli studenti e del personale scolastico ma non a quella dei dirigenti scolastici che a parere del sindaco dovrebbero ‘presidiare'. Vorremmo che ci si chiarisse anche il significato di questa espressione vaga e anomala che non compare sul nostro contratto di lavoro e in nessuno documento ministeriale relativo ai dirigenti scolastici".