Scuole chiuse a Guidonia, in provincia di Roma venerdì 2 novembre. Il maltempo imperverserà sulla Capitale, si attendono forti piogge e temporali nell'arco dell'intera giornata di domani. Il vicesindaco Davide Russo ha appena emesso una ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Il Sistema di protezione civile regionale, infatti, ha diffuso un'allerta meteo per i forti temporali previsti dal mattino e per le successive 24-36 ore. Come si legge nel bollettino, sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

"Sulla base dei fenomeni previsti è stato attribuito alla nostra zona il livello di criticità arancione con fase operativa di preallarme ed è stato, pertanto, attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di garantire il coordinamento delle attività volte a fronteggiare eventuali emergenze – si legge in una nota del Comune di Guidonia – Si invita la cittadinanza alla prudenza e a collaborare per non incrementare il rischio, evitando di restare in locali interrati e seminterrati nelle aree che generalmente vengono allagate, facendo attenzione a non parcheggiare in modo da ostruire caditoie e tombini, cercando di proteggere piani terra e garage che possono venire allagati ed evitando di percorrere strade allagate. Più in generale, si raccomanda di cercare di limitare gli spostamenti e di prendere tutte le precauzioni necessarie a salvaguardia delle persone, degli animali e delle cose. In caso di emergenza, chiamare i numeri della polizia Municipale 0774-342506 e 0774-342632 o della Sala Operativa regionale 803555 , o scrivere a protezione.civile@guidonia.org". Intanto si attende la decisione del Campidoglio, che potrebbe arrivare già in serata.