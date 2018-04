La pioggia torrenziale che si è abbattuta quest'oggi su Roma ha provocato numerosi disagi: tante le strade della Capitale chiuse al traffico per i problemi causati dalla pioggia, così come sono stati numerosissimi gli interventi dei vigili del fuoco, oltre quaranta soltanto nel corso della mattinata. Emblema della giornata nera a Roma la stazione Flaminio della Linea A della metropolitana della Capitale, completamente invasa dall'acqua.

Un video mostra infatti le scalinate della centralissima stazione che sorge in piazza del Popolo trasformarsi in una cascata urbana dalle quali l'acqua scende come un torrente in piena. Anche il traffico aereo, oltre a quello automobilistico, ha subito dei disagi, con gli aerei in partenza e in arrivo negli aeroporti romani che hanno subito forti ritardi.