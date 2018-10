in foto: Pannelli si staccano sulla Tangenziale Est di Roma – foto Twitter

A causa delle fortissime raffiche di vento che stanno soffiando in queste ore sulla Capitale, alcuni pannelli fonoassorbenti si sono staccati lungo la Tangenziale Est di Roma. Squadre di vigili del fuoco si sono recate sul posto, ma al momento non sono segnalate chiusure in nessun tratto della Tangenziale.

Intanto sempre a causa del forte vento e “per fronteggiare qualunque tipo di rischio sono stati chiusi i cimiteri capitolini e diverse ville storiche da Villa Paganini a Villa Ada, da Villa Aldobrandini a Villa Torlonia. Stiamo lavorando h24 per mettere in sicurezza le vie della citta' e salvaguardare la pubblica incolumita'".Così informa su Facebook l’assessore capitolino all'Ambiente Pinuccia Montanari. Al momento i problemi a Roma derivano soprattutto dal crollo degli alberi. Sono tantissime le segnalazioni, e arrivano praticamente da tutte le zone della Capitale, in merito a cadute di rami e tronchi. Per ora non si segnalano feriti. L’ultima segnalazione arriva da Garbatella dove, in via della Moletta, un grosso albero ha travolto due automobili parcheggiate. Sul posto i Vigili e gli operai del Servizio Giardini.