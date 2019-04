in foto: Foto di Franco Menenti

Grandinata a Roma, dove nel primo pomeriggio di oggi, sabato 13 aprile, grossi chicchi sono caduti sulla città, ricoprendo di bianco cortili, tetti delle case e auto. Uno scenario amato dai nostalgici della stagione fredda, che si sono affacciati alla finestra godendosi la vista delle strade candide che ricordano la neve, grande assente dello scorso inverno a Roma. La grandinata, portata dall'ondata di maltempo che sta imperversando a giorni alteri la città è iniziata alle 14 ed è durata circa mezz'ora. Alcuni residenti si sono sbizzarriti e hanno immortalato i chicchi bianchi con degli scatti divertenti. Le foto pubblicate arrivano da Roma Est, dove la grandinata è stata particolarmente intesa. Una pausa alla primavera che dopo averci regalato nelle scorse settimane giornate all'insegna del sole e delle temperature miti, sembra essere tornata momentaneamente in letargo.

Meteo Roma weekend sabato 13 e domenica 14 aprile

Le previsioni meteo per il weekend di sabato 13 e domenica 14 aprile non sono buone e non godremo purtroppo di tempo bello da trascorrere all'aria aperta. Sarà un fine settimana purtroppo all'insegna del maltempo e di forte instabilità, come già annunciato da giorni, generalmente su tutto il Paese, ma più in particolare, sulle regioni centrali, sul Lazio e su Roma. Già a partire dalla mattina di oggi il cielo è coperto, con nuvole e pioggia, prevista specialmente nel pomeriggio. Domenica 14 aprile il tempo peggiorerà ulteriormente, previste precipitazioni temporalesche a partire dalla tarda mattinata. Le temperature oscilleranno tra minime di 10 e massime di 15 gradi.