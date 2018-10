in foto: Luigi di Maio (La Presse) e Maltempo a Roma (protezione civile)

Un "evento eccezionale" così il leader Cinque Stelle Luigi Di Maio ha definito l'ondata di maltempo che ieri, domenica 21 ottobre, si è riversata sulla Capitale. Disagi in una città che "sta scontando l'organizzazione di servizi che sono alla fase conclusiva della riorganizzazione perché sono stati il bancomat di questi anni". Pioggia e grandine hanno paralizzato Roma, colpendo in particolar modo il quadrante Est e Sud. Le strade si sono trasformate in fiumi d'acqua con lastre di ghiaccio galleggianti. E tra la pioggia e il temporale le auto si sono fatte strada con difficoltà e pericolo, talvolta rimanendo bloccate al centro della carreggiata. Tante le operazioni di forze dell'ordine, vigili del fuoco e protezione civile.

"Credo che alla fine di questo mandato si arriverà al miglior risultato – continua Di Maio – Oggi si paga lo scotto di servizi ridotti in macerie e che un po' alla volta si stanno rimettendo in piedi". Poi, ha promesso "ancora più poteri straordinari" per la capitale in modo che la sindaca Virginia Raggi possa agire "più velocemente, con meno passaggi e meno procedure".