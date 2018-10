in foto: Rami caduti a Roma per il maltempo

Chiusa via Prenestina a causa della caduta di rami che impediscono la circolazione del traffico. Sono in corso infatti in tutto il territorio le operazioni di messa in sicurezza dei vigili del fuoco che stanno operando per tagliare i rami e abbattere alberi pericolanti dopo il vento fortissimo di ieri. Continuano i disagi dovuti al maltempo anche oggi, martedì 30 ottobre, dopo la giornata di ieri durante la quale pioggia e temporali si sono riversati sul Lazio e su molte regioni d'Italia, provocando ingenti danni e vittime. A Roma sono state centinaia le telefonate arrivate a pompieri. Su Twitter, Atac informa che: "Le linee del tram 5, 14, e 19 momentaneamente limitano il servizio a largo Preneste".

Avvisa inoltre che sono stati attivati bus sostitutivi da largo Preneste a Gerani/Togliatti, in entrambe le direzioni. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area. Sono in corso le operazioni di rimozione dei rami dalla carreggiata.