in foto: Il sottopasso di via Sansoni

L'ondata di maltempo che ieri si è riversata su Roma ha provocato numerosi disagi. Pioggia e grandine si sono abbattuti sulla città, allagando strade e negozi, specialmente nei quadranti di Roma Est e Sud. "Questa mattina la scuola media Valente, nel quartiere Collatino è stata chiusa a causa di calcinacci precipitati al suolo" rende noto Giovanni Boccuzzi, presidente del municipio V. Sono in corso diversi interventi per riparare ai danni provocati dagli allagamenti. Il minisindaco sta portando avanti un monitoraggio anche su altre scuole del territorio, con attenzione particolare all'esterno degli istituti. "Il sottopasso di via Sansoni, nel quartiere di Tor Sapienza, al di sopra del quale passa l'alta velocità è bloccato – scrive in una nota – Siamo al lavoro per liberare la strada da più di mezzo metro di ghiaccio, a breve arriveranno gli spazzaneve".

Questi gli interventi dopo il sopralluogo di oggi. Sono in corso interventi anche negli istituti scolastici di altri quartieri per verificare lo stato delle strutture dopo la caduta di parti d'intonaco o per la mancanza di corrente elettrica.