in foto: foto di repertorio

Maltempo a Roma, la protezione civile della Regione Lazio ha innalzato il livello di allerta meteo ad arancione dalle 14 di oggi, 22 settembre 2019, alle 24 nei seguenti settori della regione: bacini costieri nord, Roma, Bacini costieri sud. Allerta gialla negli altri settori. Questo il bollettino della protezione civile: "Il Centro Funzionale Regionale ha emesso un Avviso di Criticità idrogeologica ed idraulica regionale, valido dal pomeriggio di oggi, domenica 22.09.2019 e per le successive 9 – 12 ore, valutando i seguenti livelli di criticità sulle Zone di Allerta della Regione Lazio: Codice Arancione per rischio idrogeologico per temporali sulle Zone di Allerta: A (Bacini Costieri Nord), D (Roma), F (Bacini Costieri Sud). Codice Giallo per rischio idrogeologico per temporali sulle Zone : B (Medio Tevere), C (Appennino di Rieti), E (Aniene), G (Bacino del Liri).

Allagamenti e alberi caduti a Roma, 100 interventi dei pompieri

A Roma si segnalano allagamenti, alberi e rami caduti in molte zone della città. Stando a quanto si apprende, sarebbero stati circa cento gli interventi dei vigili del fuoco solo nel corso della mattinata. Alcuni alberi sono caduti a causa delle fortissime raffiche di vento che nella notte hanno colpito diversi quartieri della Capitale. Colpito in particolare tutto il settore nord di Roma, da Casal Lumbroso alla Salaria, dalla Flaminia a Settebagni. Non si segnalano feriti o particolari disagi per quanto riguarda il traffico.