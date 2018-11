Il maltempo si sta abbattendo sulla Capitale in queste ore e anche il ponte di Ognissanti sarà all'insegna del cattivo tempo. Nel corso della giornata di oggi, giovedì 1 novembre, Roma è finita sott'acqua, colpita dal nubifragio che si è scatenato e che ha creato numerosi i disagi tra incidenti provocati dall'asfalto bagnato, stazioni della metro chiuse, strade e sottopassi allagati. Numerosi gli interventi delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco. Virginia Raggi questo pomeriggio è andata al centro operativo comunale a fronte dell'allerta arancione diramata dalla Protezione civile del Lazio. La sindaca, secondo quanto si apprende, al momento si trova al Coc per monitorare la situazione a Roma e coordinare tutti gli interventi necessari per insieme alle strutture preposte a livello comunale e municipale. L'allerta meteo continuerà anche nella giornata di domani, venerdì 2 novembre.

Maltempo a Roma

I disagi dovuti al maltempo sono iniziati già da questa mattina: la pioggia è tornata a colpire la Capitale dopo appena 48 ore di tregua, Durante la giornata è stato chiuso lo svincolo del sottopasso di Lungotevere in Sassia, in direzione Via Gregorio VII, in zona San Pietro. Prima del viadotto della Magliana è stato invece segnalato un allagamento, che ha portato ovviamente ai primi disagi per il traffico. Chiuso il sottopasso di via Di Decima, in prossimità di via Cristoforo Colombo e di via Caduti della Resistenza. La Polizia Locale è già al lavoro per evitare la paralisi del traffico e per cercare di ripristinare quanto prima la viabilità ordinaria. Chiuse anche le fermate della metro A, disagi anche alla circolazione in superficie.