in foto: Dal profilo Facebook di Daniele Catalano

Un albero è caduto, probabilmente per il maltempo, ed è precipitato su due auto. È successo nel pomeriggio di oggi, lunedì 5 novembre, in via Enrico Fermi, zona Marconi. Le vetture danneggiate, una Bmw di colore blu scuro e Toyota Yaris Verso grigia erano in sosta proprio sotto alla pianta che si è letteralmente sradicata e ha urtato contro il tettuccio dei due veicoli con il fusto. A darne notizia Luceverde Roma che ha comunicato su Twitter: "Chiusura temporanea di via Enrico Fermi all'altezza dell'intersezione con via Luca Valerio per la presenza di alberi sulla carreggiata. Poi, ha raccomandato agli automobilisti in transito nel tratto interessato di prestare la massima attenzione. Sono in corso gli interventi di rimozione della pianta e di messa in sicurezza dell'area per evitare eventuali incidenti.