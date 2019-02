Strage di alberi a Villa Borghese a causa del forte vento che ha provocato numerosi danni a Roma e cinque vittime nel Lazio. Si tratta di querce, pini e cipressi che nella giornata di ieri, 23 febbraio, sono stati letteralmente sradicati o spezzati a metà dalle raffiche fortissime. Gli utenti hanno immortalato alcune delle piante cadute a terra e hanno condiviso con tristezza le foto della conta dei danni sulla pagina Facebook ‘Amici di Villa Borghese': "Brutte notizie da Piazza di Siena: oltre ai numerosi alberi caduti nella nostra amata Villa Borghese, purtroppo anche uno dei cipressi che circondavano Piazza di Siena è caduto sotto la tempesta di vento di ieri" si legge in un post. Si tratta purtroppo anche di alberi secolari, che non hanno avuto scampo e sono precipitati al suolo. "Sono stati 20 minuti orribili! – si legge sulla pagina – Oltre alle corse per il pericolo immediato, c'è stata la tristezza di vedere un patrimonio di bellezza morire ai nostri piedi. Ci eravamo rifugiati tutti al centro della piazza, sperando in un posto sicuro, lontano dai pini marittimi più sensibili al vento , quando poi abbiamo visto cadere accanto a noi uno dei cipressi secolari sul bordo del campo è stata una sensazione di impotenza – e continua – Molti turisti basiti e mamme con passeggini sono rimasti fermi nella indecisione prima di scappare. Purtroppo correndo verso l’uscita sul Muro Torto ci è caduta di fronte una bellissima quercia, anche lei vittima di questa triste giornata" scrivono alcuni testimoni che hanno assistito alla scena.

Maltempo a Roma

Il forte vento ha provocato tantissimi danni ieri, sabato 23 febbraio a Roma e nel Lazio. Continua l'allerta allerta meteo della protezione civile, nonostante oggi sia una domenica di sole e bel tempo. Ieri le violente raffiche hanno provocato provocato cinque vittime nella Regione, dove sono stati circa 1100 gli interventi dei vigili del fuoco. Nuovi provvedimenti del Campidoglio per oggi, domenica 24 febbraio: dopo la chiusura anticipata di ieri rimarranno aperti il Colosseo, i Fori Imperiali e il Foro Palatino, ma è stata invece disposta la chiusura delle ville cittadine e dei musei all'interno e dei cimiteri.

Allerta maltempo: l'ordinanza della sindaca Virginia Raggi

L'ordinanza è stata firmata nella serata di ieri dalla sindaca Virginia. Rimarranno così chiusi i Musei di Villa Torlonia (Casino Nobile, Casina delle Civette e Casino dei Principi), i Musei di Villa Borghese (Museo Bilotti e Museo Canonica) e della Villa di Massenzio. Per quanto riguarda invece l'area archeologica centrale "la situazione potrebbe cambiare in base alle condizioni meteo", rendono noto dal Campidoglio.