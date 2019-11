in foto: Immagine di repertorio

Il maltempo continua ad arrecare disagi nella capitale. Da poco pioggia e vento sono tornati ad abbattersi su Roma, causando la caduta di alberi su via di Grottarossa. La strada è stata temporaneamente chiusa tra via della Crescenza e via Germana Stefanini per permettere la rimozione degli arbusti dalla carreggiata. Non solo: anche a via di Tor Cervara, all'intersezione con via della Cervelletta, la circolazione è rallentata a causa della presenza di alberi sulla carreggiata. Per ora non si ha ancora notizia di altri disagi causati dal maltempo, ma sarà nel pomeriggio che inizieranno i temporali veri e propri sulla capitale. A partire dalle 17 un violento acquazzone si abbatterà su Roma almeno fino alle 20 con venti di intensità compresa tra forti e moderati. È dal fine settimana che la città è in ginocchio a causa del maltempo: soprattutto nella giornata di domenica numerosi alberi sono caduti a Roma, causando la chiusura di strade in diversi quartieri della capitale.

Allerta meteo a Roma, piogge e temporali per tutta la settimana

Il maltempo proseguirà per tutta la settimana. Le giornate che si preannunciano più problematiche saranno mercoledì, venerdì e sabato. Grossi disagi sono previsti per il traffico dato che è molto probabile che le strade si allagheranno e la circolazione sarà rallentata. Nei giorni scorsi, infatti, le strade di alcuni quartieri sono diventate dei veri e propri fiumi d'acqua, con centinaia di persone bloccate nella capitale a causa del vento e dei violenti temporali. Soprattutto zone come Portuense, Trullo, Magliana, Monteverde, Montesacro, Cinecittà sono state messe in ginocchio dagli acquazzoni.