in foto: Danneggiata la Signora del Vento (Foto di Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale)

"La Signora del Vento" è stata danneggiata dall'ondata di maltempo che ha colpito il Lazio e il territorio pontino. A rimanere vittima delle forti piogge e degli intensi temporali che si sono abbattuti sul litorale tirrenico anche il veliero simbolo di Gaeta, il più grande in Italia dopo l'"Amerigo Vespucci". Due dei tre alberi si sono spezzati nella notte, dopo che a causa delle forti mareggiate, il veliero ha rotto gli ormeggi sul lungomare Caboto e si è schiantato contro la banchina fino ad arrivare davanti al piazzale dei cantieri navali, riportando ingenti danni. "È stato un triste risveglio, un gioiello della nostra comunità scolastica e non solo, ridotta in queste condizioni dal maltempo. Ho sentito poco fa la dirigente Maria Rosa Valente alla quale ho espresso vicinanza a nome di tutta la città di Gaeta" si legge in un post del sindaco della città marittima, Cosimino Mitrano.

"Il simbolo di un’intera comunità, ha subìto gravissimi danni – scrive su Facebook l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale – Il 29 settembre, in occasione della Notte Europea dei Ricercatori svoltasi al Castello angioino, l’Istituto Nautico "G.Caboto" Gaeta ci ha fatto conoscere il Laboratorio di Ricerca Ambientale realizzato a bordo della nave scuola. Ricordiamo ora commossi l’entusiasmo dei ragazzi chiamati a divulgare la loro attività e le immagini che scorrevano a raccontare l'impegno appassionato di tutti i soggetti coinvolti".

Il veliero "La Signora del Vento " simbolo di Gaeta

Il veliero "La Signora del Vento" è stato costruito in Polonia nel 1962 e attualmente appartiene all'istituto nautico Caboto di Gaeta, diventata simbolo della città marittima e del suo omonimo golfo. Si tratta di un'imbarcazione lunga circa 85 metri, con tre alberi. Il veliero ha navigato nei mari del Nord ed è stato utilizzato per crociere di lusso, ora ospita le visite di studenti ed eventi. Ora purtroppo non potrà più essere ammirata per molto tempo.