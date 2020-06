in foto: Immagine di repertorio

Momenti di paura a Gaeta, dove un'imbarcazione è affondata per un guasto al motore a seguito del mare mosso sul litorale pontino. A bordo della barca viaggiavano tre persone, che la Guardia Costiera ha soccorso e portato in salvo, scongiurando che la vicenda culminasse in tragedia, con risvolti ben più gravi. I fatti risalgono al pomeriggio di ieri, domenica 14 giugno, nella zona della Ariana. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 15 quando l'imbarcazione di sette metri noleggiata in un circolo velico del posto, si trovava in mare ed è stata colta dal maltempo, che ne ha provocato l'affondamento, facendola arenare sul fondale sabbioso a circa quindici metri dalla riva. Arrivata la segnalazione alla sala operativa, sul posto è intervenuta la Guardia Costiera, che con una motovedetta ha messo in salvo i passeggeri. A causa del guasto al motore infatti, l'imbarcazione non poteva riprendere la navigazione per raggiungere il porto per evitare l'ondata di maltempo che ha imperversato sul territorio pontino.

I tre passeggeri stanno bene

Fortunatamente le tre persone messe in salvo dai militari della Guardia Costiera stanno tutte bene e per nessuna sono state necessarie cure mediche. "Per una navigazione sicura e serena si ricorda di consultare sempre i bollettini meteo prima di intraprendere la navigazione, anche in considerazione delle variabili condizioni meteomarine del periodo", si legge nel comunicato della Guardia Costiera. La barca sommersa è stata rimossa stamattina da una ditta specializzata per evitare che restando ancora più a lungo in acqua potesse provocare danni ambientali. Da quanto si apprende non risultano esserci state fuoriuscite di carburante.