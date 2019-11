in foto: Immagine di repertorio

Momenti di paura per un anziano malato di Alzheimer che si è allontanato improvvisamente sotto alla pioggia battente ed è scomparso. I fatti risalgono alla serata di ieri, mercoledì 13 novembre, quando durante l'ondata di maltempo che ha imperversato su Roma, l'uomo è uscito dalla macchina durante la breve assenza della compagna e ha iniziato a camminare senza meta sotto alla pioggia battente. A dare l'allarme la donna, che non vedendolo più seduto sul sedile del passeggero si è preoccupata e si è rivolta agli uffici del Commissariato della Polizia di Stato Colombo.

Anziano malato Alzheimer scompare

La signora era visibilmente agitata e ha raccontato agli agenti quanto accaduto denunciando la scomparsa del compagno. Lo aveva lasciato in macchina solo per pochi istanti, il tempo necessario per ritirare un abito in un negozio ma, tornando verso la macchina, lui non c'era più. Secondo quanto dichiarato alla Polizia, la donna aveva provato a contattarlo telefonicamente, ma l'uomo le rispondeva in maniera poco chiara, senza dilungarsi sul luogo in cui si trovava e dicendole che si sarebbero visti dopo.

I poliziotti lo ritrovano dopo due ore

Preoccupata del suo comportamento che non aveva mai avuto, ha provato a richiamarlo più volte, ma l'uomo ha smesso di risponderle. Poi, la corsa al Commissariato, dove i poliziotti, appresa la vicenda, si sono messi immediatamente sulle sue tracce, attivando il protocollo previsto previsto dal Piano Provinciale per la ricerca di persone scomparse, disposto dalla Prefettura di Roma. In due ore gli agenti lo hanno individuato nella zona della Circonvallazione Ostiense, dove vagava in evidente stato di confusione. L'uomo è stato recuperato e riaffidato sano e salvo ai familiari.