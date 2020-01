in foto: Foto dal gruppo Facebook "Quartiere Massimina"

Un grave incidente si è verificato nella serata di ieri – sabato 4 gennaio – su via di Malagrotta poco prima dell'incrocio con via di Casal Lumbroso. Erano circa le 21.00 quando, per cause ancora da chiarire, un camion dell'Ama diretto al conferimento dei rifiuti si è scontrato con un'aut0 proveniente dal senso di marcia opposto. Nell'impatto, violentissimo, il mezzo della raccolta dei rifiuti si è ribaltato sulla sede stradale, come si vede nella foto postata da un'utente sul gruppo Facebook "Quartiere Massimina".

Sul posto due ambulanze che hanno soccorso i feriti

Sul posto sono giunti i soccorsi sanitari del 118 con due ambulanze, che hanno soccorso i due conducenti dei mezzi coinvolti. Ferito in maniera più grave l'uomo al volante dell'auto – una Fiat Punto – che è trasportato in codice rosso all'ospedale Aurelia Hospital. Non è comunque in pericolo di vita. Il dipendente di Ama è rimasto invece ferite in maniera più lieve, venendo trasportato in codice giallo alla clinica San Carlo di Nancy.

Gli agenti dell'XI Gruppo della Polizia Locale hanno eseguito i rilievi del caso per stabilire responsabilità e dinamica dell'incidente. Il mezzo dell'Ama ribaltatosi è stato rimosso da un mezzo di soccorso meccanico. La strada è rimasta chiusa nel tratto interessato per il tempo necessario alle operazioni di soccorso, alla rimozione dei mezzi incidentati e al ripristino delle condizioni di sicurezza del piano stradale.