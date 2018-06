in foto: Un maialino salvato dagli agenti della polizia locale di Roma

Un maialino scappa e corre per le strade di Roma rischiando di essere investito dalle macchine. Gli agenti della polizia locale lo vedono e lo mettono in salvo. Non ha ancora un nome il cucciolo, ma il suo destino è stato già deciso: non finirà in una macelleria della città, vivrà in una fattoria didattica.

Il salvataggio del maialino è stato effettuato in via Filippo Tommaso Marinetti, all'altezza di via Kafka, zona Fonte Ostiense a Roma sud. Ad intervenire, su segnalazione di alcuni cittadini, sono stati i vigili urbani del IX gruppo Eur. Gli agenti sono riusciti a bloccare l'animale, poi hanno contattato il veterinario della Asl e le guardie zoofile. Il cucciolo, che ha un'età di circa quattro o cinque mesi, sarà ospitato all'interno di una fattoria didattica all'altezza di Castel di Guido. Non è chiaro, invece, da dove sia fuggito.