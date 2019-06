in foto: Frame dal video dei carabinieri

Intimidivano commercianti e imprenditori locali, estorcendogli denaro e minacciandoli. I carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia hanno arrestato numerosi membri del clan Fragalà e svolto perquisizioni nelle province di Roma e Catania. Nel territorio in prossimità della Capitale in particolare hanno disarticolato il gruppo mafioso nell'area metropolitana romana, nei Comuni di Ardea, Pomezia e Torvaianica. Dal video ricevuto dalle forze dell'ordine si vede chiaramente una persona intenta a cospargere di benzina l'ingresso di un negozio, per poi dargli fuoco. A immortalare le immagini sono state le videocamere di sorveglianza che hanno ripreso il gesto. Altre riprese mostrano l'arresto di una persona trovata in possesso di un fucile. Inoltre, è stata trovata una formula manoscritta di affiliazione mafiosa. "Sette cavalieri di mafia si riunirono nel 1973 per un giuramento a sangue, lo nascosero in una ‘damigianella' Chi lo scoprirà sarà colpito da sette coltellate".

Sequestro di persona

Durante il blitz i carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale hanno sventato un sequestro di persona, hanno liberato l'ostaggio e arrestato ben otto persone che lo tenevano in loro possesso.

Sequestrate droga e armi

I carabinieri hanno sequestrato droga ed armi. Si trattava di un florido traffico di sostanze stupefacenti, come cocaina, marijuana e hashish. La droga veniva importata dalla Colombia e dalla Spagna, operazioni facilitate da alleanze con gruppi criminali camorristici e mafiosi.