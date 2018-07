Insegnava il Corano a due bambini picchiandoli e minacciandoli di morte con il bastone di una scopa un maestro di Islam è stato arrestato dalla Polizia con l'accusa di maltrattamenti. Le violenze sono avvenute diversi mesi fa, all'interno di uno stabile di Torpignattara. Un metodo di apprendimento non consueto, in cui l'insegnante si mostrava instransigente nei confronti degli scolari e delle loro difficoltà d'apprendimento del testo sacro. Ad allertare le forze dell'ordine sono stati i vicini di casa che sentivano i bambini disperarsi in crisi di pianto per gli insulti e i maltrattamenti ricevuti. Le indagini da parte della Questura sono scattate a gennaio. L'uomo è stato fermato dai poliziotti ed è finito in manette pochi giorni fa.

Picchiava e minacciava due bambini: arrestato

Secondo le informazioni ricevute, il maestro, un uomo di 28 anni di nazionalità bengalese ha minacciato e picchiato i due bambini mentre insegnava loro il Corano. Le lezioni a domicilio si svolgevano abitualmente, tre volte a settimana. Gli agenti della IV Sezione della Squadra Mobile della Questura di Roma, al termine di un' indagine coordinata dal Procuratore Aggiunto del gruppo "violenza" della Procura Maria Monteleone, hanno eseguito nei giorni scorsi l'ordinanza di custodia cautelare.