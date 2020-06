Chiuso il Grande Raccordo Anulare a causa di una macchina in fiamme nella galleria dell'Appia. Sul posto, i Vigili del fuoco, intervenuti per domare le fiamme. Inevitabili i disagi alla circolazione. Non si conosce ancora l'entità dei danni causati dal rogo. A causa dell'incendio le macchine sono bloccate tra via Cristoforo Colombo e l'Appia in esterna, mentre lunghe code si sono formate anche tra la diramazione Roma Sud e l'Appia in interna. In mezzo alle carreggiate del Grande Raccordo Anulare, decine di persone che osservano sbigottite la scena, con le macchine della polizia stradale a vigilare sulla situazione.

L'incendio dopo le 16 nella galleria del GRA

Cosa sia accaduto, e perché la macchina abbia preso fuoco, non è ancora noto. L'incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi, quando l'auto si trovava nella galleria dell'Appia. Non si sa cosa abbia fatto divampare le fiamme, se un guasto o l'impatto con un'altra vettura. Non è chiaro al momento se ci siano feriti o meno, le operazioni di spegnimento del rogo da parte dei pompieri sono ancora in corso. Sul posto, oltre i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale, anche la Polizia Locale di Roma Capitale per regolare la viabilità esterna all'A90 e per le criticità su via Ardeatina e via Appia in direzione del Grande Raccordo Anulare. Non si sa quando la circolazione potrà tornare alla normalità e quando il GRA potrà essere riaperto al transito delle vetture.