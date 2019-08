in foto: Foto Facebook (Macchina di Santa Rosa)

Il 3 settembre, alle 21, ci sarà la manifestazione più importante di Viterbo, quella che i residenti aspettano per tutto l'anno e che ogni volta richiama migliaia di turisti da tutta Italia. Si tratta della Macchina di Santa Rosa, ossia l'imponente costruzione che viene trasportata a spalla da un centinaio di facchini per le vie del centro storico di Viterbo. Quest'anno a sfilare per le vie della città sarà ancora ‘Gloria', ossia la costruzione progettata nel 2015 da Raffaele Ascenzi (le macchine vengono cambiate ogni cinque anni). La scultura è composta da moltissime luci, alcune elettriche e altre a fiamma viva, e termina con la statua di Santa Rosa, patrona di Viterbo. È alta trenta metri e pesa più di cinque quintali. La manifestazione partirà come sempre da piazza San Sisto e avrà cinque fermate: piazza Fontana Grande, piazza del Plebiscito, piazza delle Erbe, Corso Italia e piazza Verdi: alla fine del corteo, la Macchina di Santa Rosa sarà depositata di fronte al Santuario, dove rimarrà per alcuni giorni.

La storia della Macchina di Santa Rosa

La prima volta che la Macchina di Santa Rosa ha sfilato per le vie di Viterbo è stata negli anni successivi al 1958, per ricordare il trasferimento del corpo di Santa Rosa da Viterbo dalla Chiesa di Santa Maria in Poggio al Santuario che le è stato dedicato e dove sono tuttora conservate le sue spoglie. Con gli anni la statua portata in processione è diventata sempre più grande, fino a raggiungere la dimensione di 30 metri d'altezza che ha oggi. La Macchina deve rispettare dimensioni molto precise: non bisogna dimenticare, infatti, che passa per le vie del centro storico, molte delle quali sono strette. In alcune strade, la Macchina di Santa Rosa arriva persino a sfiorare alcuni balconi prima di arrivare al Santuario. Una processione incredibile, parte della storia e della cultura viterbese.

Macchina di Santa Rosa, info e biglietti sulla manifestazione

Sono 1503 le sedie nella tribuna di piazza del Plebiscito dalle quali guardare il trasporto della Macchina di Santa Rosa. Volete acquistare i biglietti? Ecco alcune informazioni da considerare: i ticket sono stati messi in vendita già il 20 agosto, ma fino al 22, dalle 10 alle 19, i 253 posti della Tribuna C potevano essere comprati solo dai residenti presso l’Ufficio Turistico alla Pensilina di piazza Martiri d'Ungheria al costo di 44 euro. Per evitare che i biglietti possano essere oggetto di bagarinaggio, possono esserne acquistati massimo due a persona previa presentazione del documento d'identità. Questo deve essere lo stesso mostrato la sera del trasporto della Macchina di Santa Rosa. A partire da mercoledì 21 agosto, chiunque può accedere all'acquisto del biglietto tramite il sito Box Office Lazio oppure fisicamente presso Underground, in via della Palazzina. I biglietti invenduti potranno essere acquistati direttamente la sera della manifestazione presso il punto di accesso alla tribuna in via Ascenzi. Categorie protette e centri sociali polivalenti, invece, potranno accedere all'acquisto a partire dal 27 agosto. Per assistere alla manifestazione della Macchina di Santa Rosa è necessario esibire un documento d'identità.