in foto: Lutto cittadino ad Anzio, litorale sud di Roma, per la morte in mare di un pescatore

Il peschereccio La Gabriella ieri si è ribaltato in mare a causa del vento fortissimo e delle onde. Nel tragico incidente è morto il pescatore Fathi Ben Salem, detto Peppe, 55enne tunisino. È stato trovato senza vita con una profonda ferita all'addome. Soccorsi e salvati dalle onde altri due pescatori che erano a bordo. Due pescatori di Anzio, Edoardo Magliozzi e Antonio Ponicelli, hanno visto La Gabriella in difficoltà e si sono precipitati in mare: due colleghi sono riusciti a salvarli, ma per Peppe non c'è stato niente da fare. Il capitano della Gabriella si trova ancora in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita, mentre sono buone le condizioni del secondo uomo salvato in mare. La moglie del pescatore morto ha sperato fino all'ultimo di vedere tornare suo marito e, quando le hanno comunicato la triste notizia, si è sentita male ed è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 arrivato al porto di Anzio.

"Un'altra vittima del mare, oggi lutto cittadino ad Anzio"

Oggi è lutto cittadino in città in onore del pescatore che ha perso la vita. "Un'altra vittima del mare, un altro pescatore che purtroppo perde la vita durante l'attività lavorativa. Idealmente, insieme alla moglie ed ai due figli del cinquantacinquenne, ci stringiamo intorno al nostro Monumento al Pescatore, simbolo di tutti gli uomini di mare che non hanno fatto ritorno dalle loro famiglie e dai loro amici", ha dichiarato il sindaco di Anzio, Candido De Angelis su Facebook.