in foto: Le borracce distribuite agli studenti dell’Università Roma Tre

Stop a bicchieri e bottigliette di plastica. Ogni giorno in tutte le sedi dell'Università Roma Tre si consumano circa 10mila bottigliette d'acqua. Non sarà più così perché tutti gli studenti avranno a disposizione una borraccia fornita dall'università con l'obiettivo di dire basta allo spreco di plastica. Roma Tre è uno dei primi atenei italiani ad aver distribuito a tutti i suoi iscritti borracce di acciaio inossidabile per l’acqua. L'iniziativa è stata presentata oggi nel corso di un evento intitolato "The message is the bottle", un occasione per ribadire l'importanza che riveste la sostenibilità ambientale per l'ateneo romano.

Il rettore Pietromarchi: "Un risparmio di circa 10mila bottigliette al girono"

“L’iniziativa The message is the bottle di Roma Tre si iscrive nella campagna per la sostenibilità che vede il nostro Ateneo all’avanguardia in Italia. Roma3noplastic, invitando a non usare bottigliette di plastica e mirando ad un risparmio di circa 10mila bottigliette al giorno, si propone di diffondere una buona pratica dalla forte valenza sociale e personale. L’università ha la missione di pensare al futuro dei suoi studenti. Roma Tre questo futuro lo vuole pensare più sostenibile e più pulito”, ha dichiarato Luca Pietromarchi, Rettore dell’Università Roma Tre. Ogni studente potrà ritirare la propria borraccia in uno dei punti di distribuzione allestiti nelle diverse sedi dell'ateneo romano.