I sindacati Fp Cgil, Fit Cisl e Fiadel hanno confermato lo sciopero di 24 ore in Ama per lunedì 5 novembre. L'agitazione sindacale inizierà al turno della mattina per terminare alle 4.30 del 6 novembre. Saranno coinvolti anche i servizi di raccolta dell'immondizia e la pulizia delle strade, con inevitabili possibili disagi per i cittadini. Non essendo arrivate rassicurazioni sul futuro dell'azienda da parte della cda e del Campidoglio, unico azionista della municipalizzata che deve ancora vedere il bilancio approvato, bloccato ormai da settimane dall'assessore Lemmetti che non vuole riconoscere un debito di 18 milioni di euro, le organizzazioni sindacali hanno deciso di confermare l'agitazione. In una lettera il direttore generale Bagnacani denunciava addirittura possibili difficoltà a pagare gli stipendi dal mese prossimo se il bilancio non sarà approvato.

Sciopero Ama: garantiti servizi minimi essenziali

In base a quanto prescritto dalla legge 146/90 saranno garantiti i servizi minimi, ovvero il pronto intervento a ciclo continuo; raccolta pile, farmaci e siringhe abbandonate; pulizia mercati; raccolta rifiuti prodotti da Case di Cura, Ospedali, Caserme, Comunità recupero tossicodipendenti e simili. Sarà inoltre assicurata anche la pulizia – compreso lo svuotamento dei cestini – di alcune aree di grande interesse turistico-artistico della città, come da accordi aziendali.