in foto: Foto di repertorio – controlli nei parchi di Roma

Da lunedì 4 maggio a Roma riapriranno ville storiche, parchi e giardini pubblici. Lo ha annunciato la sindaca di Roma, Virginia Raggi, nel corso di una diretta Facebook. Saranno vietati gli assembramenti, ma sarà possibile passeggiare e fare attività fisica individuale rispettando le distanze dalle altre persone: un metro per le passeggiate e due metri per l'attività sportiva L'ingresso sarà consentito solo a coloro che non presentano sintomi da infezione respiratoria e febbre (e che non siano costretti alla quarantena). Le aree giochi resteranno chiuse e saranno vietate feste e picnic. Sarà anche vietato utilizzare le attrezzature sportive. Non sarà consentito fare giochi o attività sportive di gruppo. "Nella Fase 2 dobbiamo convivere con il virus. Continuiamo a comportarci con la responsabilità con cui abbiamo agito fino a oggi. Se così non fosse saremmo costretti a chiudere di nuovo i parchi, ma sono certa che non accadrà. Rispettiamo le regole e poco alla volta, e con cautela, potremo tornare a godere completamente dei nostri magnifici spazi verdi".

Riapriranno tutti i parchi e non solo alcuni

Stando a quanto comunica la sindaca Raggi, quindi, dovrebbero riaprire tutti i parchi di Roma e non solo alcuni, come si ipotizzava nei giorni scorsi. Le ville più grandi, come villa Borghese e villa Pamphili, saranno controllate anche con i droni. Da capire se i cancelli saranno sorvegliati da personale che potrebbe dover contare tutte le persone che si trovano all'interno in quel determinato momento.