Esce il prossimo 21 ottobre il nuovo libro di Zerocalcare dal titolo "La scuola di pizze in faccia del Professor Calcare", il decido del fumettista di Rebibbia edito sempre da Bao Publishing. Il volume raccoglie in oltre trecento pagine storie e reportage usciti su quotidiani e settimanali in questi anni, oltre che sul blog e su diversi siti internet, oltre che a una storia inedita in cui l'autore "riflette sul necessario equilibrio tra il suo narrare più impegnato e quello più dégagé".

Maratona di disegnetti e dediche per Zerocalcare

Per festeggiare l'uscita del libro martedì 22 ottobre a Roma, alla Feltrinelli Appia (via Appia Nuova, 427), si terrà una presentazione evento. Si comincia alle 15.00 con una prima session, poi alle 18.00 si svolgerà la presentazione e subito dopo ancora dediche per una delle proverbiali maratone a cui il l'autore ha abituato i suoi fan. L‘ingresso è ovviamente aperto a tutti e gratuito, ma c'à un'avvertenza per chi vuole una dedica: "I numeri per le dediche verranno distribuiti dall'apertura del negozio. Non sarà possibile rientrare in negozio dopo le 21.00".

Zerocalcare: l'autore che ha rivoluzionato il fumetto in Italia

Molto si è detto e molto si è scritto sul "fenomeno Zerocalcare" in questi anni. Quel che è certo è che l'autore classe 1983, sempre diviso tra narrazione pop e "impegno", non ha mai smesso di stupire evolvendo con l'età i temi al centro della sua produzione. Un successo quello di Zerocalcare che, in particolare con Kobane Calling, il libro che racconta la lotta dei curdi nel Nord-Est della Siria, è arrivato anche al pubblico internazionali con edizioni e traduzioni in paesi europei come Spagna, Germania e Francia. Ma soprattutto il successo di Zerocalcare ha rivoluzionato il mondo dei comics in Italia, allargando il mercato e aprendo la strada a moltissimi giovani autori.