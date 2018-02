Nonostante la pioggia la concentrazione di polvere sottili nell'aria rimane troppa alta: da due giorni le centraline hanno ripetutamente segnalato lo sforamento dei valori massimi consentiti di 50 milligrammi per metro cubo. Per questo la sindaca Virginia Raggi ha disposto con un'ordinanza il blocco delle auto più inquinanti per domani, lunedì 19 febbraio, all'interno della fascia verde.

Dalle 7.30 alle 20.30 sarà vietata la circolazione di ciclomotori e motoveicoli pre-Euro 1 ed Euro 1 a due-tre-quattro ruote con motore a 2 e 4 tempi; oltre che degli autoveicoli a benzina Euro 2. Limitazioni anche per gli impianti di riscaldamento che non potranno superare i 17 o i 18 gradi, a seconda del tipo di edificio. La speranza è che la pioggia prevista per domani contribuisca a pulire l'aria, rendendo superfluo il prolungamento del blocco ai giorni successivi o provvedimenti più drastici come le targhe alterne.