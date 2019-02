in foto: La Presse

Due sposi in viaggio di nozze a Roma hanno compiuto un furto all'interno di un negozio della stazione Termini. Protagonista una giovane coppia di cittadini georgiani di 20 e 24 anni, entrambi incensurati, che hanno approfittato della loro luna di miele in una delle città più romantiche del mondo per mettere a segno un colpo e saccheggiare un negozio d'abbigliamento. “Volevamo portare a casa dei souvenir di Roma da regalare agli amici più stretti” hanno detto i due, giustificandosi per il gesto compiuto con i carabinieri del Nucleo Scalo Termini che li hanno arrestati per furto aggravato. Gli sposini, a spasso per la Capitale, hanno fatto un giro alla stazione Termini e hanno preso di mira un negozio di vestiti. Una volta all'interno hanno dato un'occhiata veloce alla merce esposta e, guardandosi intorno, hanno rubato portafogli e piumini, convinti di non essere visti e di poter agire così indisturbati.

Una volta sottratti gli oggetti di nascosto da scaffali e stampelle hanno tolto dai tessuti le placche antitaccheggio che attivano l'allarme se qualcuno esce da un'attività commerciale con capi d'abbigliamento nascosti per rubarli. Una volta rimosse, hanno cercato di nasconderli come meglio potevano, intenti ad uscire in fretta e scappare, per poi confondendosi tra la folla. Ma la scena non è sfuggita a un uomo del personale di sicurezza che ha notato i due comportarsi in modo strano e ha chiamato i carabinieri. I militari sono intervenuti in breve tempo e li hanno bloccati, costringendoli a restituire al negozio la merce rubata e a seguirli in caserma, dove sono trattenuti in attesa del rito direttissimo. Gli oggetti, sei portafogli e un piumino per un valore complessivo di 600 euro, sono stati recuperati e riconsegnati al titolare.