Luigi Di Maio su assoluzione di Raggi: “Forza Virginia, sempre con te”

“Forza Virginia! Contento di averti sempre difesa e di aver sempre creduto in te”, scrive il vice presidente del Consiglio Luigi Di Maio in merito all’assoluzione della sindaca di Roma Virginia Raggi. Poi continua puntando il dito contro i giornalisti: “Il peggio in questa vicenda lo hanno dato la stragrande maggioranza di quelli che si autodefiniscono ancora giornalisti, ma che sono solo degli infimi sciacalli”.