"I genitori di Luca Sacchi hanno dato il loro consenso alla donazione degli organi, se confermata l'idoneità del giovane all'eventuale prelievo per trapianto terapeutico". A comunicarlo in una nota l'ospedale San Giovanni. Il venticinquenne è stato ucciso da un colpo di pistola sparato alla testa durante una rapina. Il ragazzo aveva provato a recuperare lo zaino della fidanzata, sottratto da due persone davanti al John Cabot Pub, nella zona dell’Appio Latino, vicino al parco della Caffarella a Roma. Giovane e con una grande passione per gli sport da combattimento, ha lottato per ore tra la vita e la morte. Le forze dell'ordine stanno cercando i responsabili.

Luca Sacchi aveva cercato di recuperare lo zaino della fidanzata

I drammatici fatti risalgono alla tarda serata di ieri, mercoledì 23 ottobre. Erano le 23.30 quando la coppia che si trovava in via Franco Bartoloni è stata vittima di una rapina. Luca era insieme alla fidanzata, quando i malviventi l'hanno colpita in testa per poi sottrarle lo zaino. Il ragazzo ha tentato di recuperarlo ma i rapinatori, invece di strattonarlo e scappare, hanno estratto la pistola e gli hanno sparato.

Luca Sacchi morto dopo un'operazione alla testa

Un colpo diretto alla testa, che gli ha provocato ferite gravissime. Inutile la corsa in ambulanza a sirene spiegate verso l'ospedale di via dell'Amba Aradam, dove i medici lo hanno sottoposto a un'operazione chirurgica d'urgenza, il giovane purtroppo è deceduto. Sul caso indagano i carabinieri di piazza Dante e del Nucleo Radiomobile di Roma insieme ai militari di via In Selci.