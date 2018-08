in foto: Luca Bergamo e Matteo Salvini

Lo scorso 29 luglio, giorno della nascita di Benito Mussolini, il Ministro degli Interni Matteo Salvini ha twittato: "Tanti nemici, tanto onore". Una citazione di un'espressione cara proprio al Duce. Un tweet che proprio non è piaciuto a Luca Bergamo, assessore alla Cultura del Comune di Roma e vicesindaco di Virginia Raggi.

Con un lungo post pubblicato su Facebook, Bergamo ha preso le distanze da Salvini proprio a causa di questa citazione: " Fare il Ministro comporta qualche responsabilità in più, tra queste quella di pesare le parole. Il Ministro usa con attenzione e maestria i social. Siccome è persona avveduta, ha piena consapevolezza del significato del suo gesto, che è fatto delle parole che sceglie di usare nella data in cui le pubblica. Non a caso ne scrive pure la CNN". Per Bergamo "le parole contano, pesano, hanno effetti e ricadute. Come e talvolta più dei fatti. Per ciò bisogna controbattere, in questa circostanza come ogni volta che egli indica un nemico in chi è diverso, sia per il messaggio che comunica, sia perché lo fa da Ministro degli Interni". "Alla nostra Italia – conclude il vicesindaco – serve ricostruire le ragioni per stare insieme e affrontare le sfide enormi che sono davanti a noi, per ridurre le ingiustizie e cambiare radicalmente la direzione di marcia. Strappare la tela giorno dopo giorno, esacerbare le divaricazioni nella società non è affatto un contributo a questa missione. Anzi la mette costantemente in pericolo. Le parole contano e un indispensabile riequilibrio è necessario avvenga anche su questo terreno".