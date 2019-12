Anche il cantante Luca Barbarossa ha voluto dare il suo contributo alla battaglia per riaprire la Girolami, la scuola elementare e dell'infanzia di Monteverde, il quartiere dove è nato e cresciuto, e che ha frequentato da bambino. L'istituto è chiuso ormai da otto mesi e le famigli e tutta la comunità scolastica da settimane protestano per avere tempi certi per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza.

L'appello di Luca Barbarossa per il Girolami

"C'era un bambino che come me, andava a scuola al Girolami, adesso è chiusa per i lavori che non cominciano proprio mai". Così canta Barbarossa che poi lancia il suo appello: "Amministratori è ora di darsi una svegliata e ridare la Victor Hugo Girolami agli alunni e agli insegnanti".

Monteverde chiede la riapertura della scuola Girolami chiusa da aprile

Lo scorso aprile il crollo all'interno della scuola che ha fatto iniziare la corsa ad ostacoli per la partenza dei lavori e la messa in sicurezza. Intanto gli alunni sono stati collocati in altri plessi e i genitori con gli insegnanti si stanno battendo per avere notizie certe sulla riapertura della scuola: al momento sono state dichiarati agibili solo 13 aule, mentre sono 40 gli ambienti interdetti compresi gli uffici, la palestra e i laboratori. Lo scorso 23 novembre centinaia di persone hanno partecipato alla manifestazione per la riapertura della Girolami.