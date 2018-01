La realtà non supera, ma quantomeno eguaglia la fantasia: chissà se oggi ad Anagni, la ‘città dei papi' chiamata così per aver dato i natali a quattro pontefici, c'è una famiglia che festeggia o se il biglietto vincitore della Lotteria Italia 2018, da 5 milioni di euro, è stato venduto al banco dell'Autogrill A2 La Macchia ovest , Frosinone, ad un cliente di passaggio. Fatto sta che non so può non pensare al "Poveri ma ricchi" , il fortunato film di Fausto Brizzi con Christian De Sica in cui la famiglia Tucci di Torresecca, paesino della campagna romana vince alla lotteria e decide di emigrare a Milano per iniziare una nuova vita.

Intanto nella vita reale è caccia ai vincitori del biglietto estratto ma anche degli altri due biglietti vincenti, quello da 50mila euro e quello da 20mila. Quasi certamente tutti i tagliandi sono stati venduti presso le due aree di servizio che sono presenti nel territorio di Anagni, attraversato per intero dall'A1 Roma-Napoli, ma non si esclude che i neo milionari possano essere residenti in zona e magari possa essere qualcuno dei tanti operai che ogni mattina transita nell'autogrill per fare colazione.