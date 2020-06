Open Day online all'Università Roma Tre, con tre giorni di presentazioni di corsi ed eventi, il tutto da seguire in diretta. Un appuntamento da fissare in agenda per gli aspiranti studenti dell'Ateneo più giovane della Capitale, che a meno di trent’anni dalla sua fondazione conta oltre 33mila studenti provenienti da tutta Italia e mille docenti. Dal 9 all'11 giugno è possibile partecipare alla presentazione dei 79 corsi di laurea triennale, magistrale e a ciclo unico e i numerosi corsi post lauream direttamente da casa, collegandosi tramite il sito web http://www.uniroma3.it/open-day/. Durante l'Open Day sarà possibile chiedere informazioni su corsi, servizi e opportunità offerte dall’Ateneo, attraverso un servizio chat in tempo reale. Tra le novità di quest'anno, la laurea triennale in “Scienze per la protezione della natura e la sostenibilità ambientale”. La didattica del primo anno si svolge in presenza, condizioni sanitarie permettendo, ma tutto ciò che si svolgerà in aula sarà al tempo stesso anche trasmesso online, per estendere l'accessibilità delle lezioni.

I corsi di laurea e post lauream di Roma Tre

Lo studente potrà iscriversi all'Università di Roma Tre scegliendo tra i corsi di laurea triennale, magistrale e a ciclo unico e i numerosi corsi post lauream, come da offerta formativa, distribuiti su ben dodici dipartimenti: Architettura, Economia, Economia Aziendale, Filosofia, Comunicazione e Spettacolo, Giurisprudenza, Ingegneria, Lingue Letterature e Culture Straniere, Matematica e Fisica, Scienze, Scienze della Formazione, Scienze Politiche, Studi Umanistici. “Questa è per noi una formidabile occasione per far conoscere ad una platea sempre più larga di studenti, la ricchezza e la qualità dell’offerta universitaria di Roma Tre – commenta il rettore Luca Pietromarchi – L’aula rimarrà sempre l’epicentro dell’Ateneo. Ma tutto quello che diremo lo trasmetteremo anche online. Siamo una comunità forte, ma possiamo diventare, grazie a questi mezzi, una comunità sempre più grande. La nostra missione è quella di formare in ogni campo dei professionisti che sappiano coniugare una ottima preparazione settoriale e uno spirito di attenta vigilanza critica”.