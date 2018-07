Lo Stato Sociale, con la sua esuberanza fa tappa nella Capitale, in occasione di Rock in Roma 2018. Questa sera, 13 luglio a partire dalle ore 21.45 l'Ippodromo delle Capannelle ballerà con le canzoni della band italiana in concerto inedito dopo il secondo posto conquistato alla 68esima edizione del Festival di Sanremo. Il gruppo si è esibito a Milano, Padova e Torino, dopo l'unica data di Roma, domani scenderà a Bari. Dopo maratone da due ore, coriandoli, palloni, salti, ritornelli, lacrime e risate per il tour estivo 2018 quello che vi troverete sarà qualcosa di completamente inaspettato. Un viaggio a spasso per il tempo dalle origini della band fino ad "Una vita in vacanza" attraverso i brani irrinunciabili dei loro live e soluzioni da occhiali da sole di notte. Cinque pazzi scatenati che alzeranno ancora una volta l'asticella, per organizzare il limbo collettivo più grande d'Italia.

La scaletta del tour estivo del Lo Stato Sociale:

Mi sono rotto il cazzo

Buona sfortuna

In 2 è amore in 3 una festa

C’eravamo tanto sbagliati

Socialismo tropicale

Fare mattina

La musica non è una cosa seria

Sono così indie

Facile

Amarsi male

Te per canzone

Seggiovia sull’oceano

Eri più bella come ipotesi

Medley

Abbiamo vinto la guerra

Io, te e Carlo Marx

Niente di speciale

Come arrivare all'Ippodromo delle Capannelle

L'Ippodromo delle Capannelle si trova in via Appia Nuova 1245 ed è racchiuso nell’area compresa tra il Grande Raccordo Anulare, via delle Capannelle e il comprensorio dell’aeroporto di Ciampino. Si trova nella zona di Roma Sud Est, nella pianura dell'Agro Romano, ai piedi dei Colli Albani. È raggiungibile sia in macchina che con i mezzi di trasporto pubblico.

In macchina l'Ippodromo è distante circa 30 minuti dal centro della città. Arrivando dal Grande Raccordo Anulare prendere l’uscita 23 “Appio San Giovanni” Via Appia Nuova, direzione Roma.

In treno il Servizio Metropolitano FM4, dalla Stazione Termini (otto minuti di tragitto), ferma alla stazione Capannelle, limitrofa alle piste. Nelle giornate festive un servizio di navetta interno collega l’ingresso secondario situato nel piazzale della stazione alla zona delle tribune. Percorrendo la Via delle Capannelle e costeggiando il muro di cinta dell’ippodromo, occorrono invece 5 minuti a piedi per arrivare all’ingresso principale.

Con i mezzi pubblici con la Metro A si arriva fino alla fermata di Cinecittà, dove si può prendere il bus 654 in direzione via delle Capannelle.

Per il viaggio di ritorno è disponibile anche un servizio di treni speciali post concerto. I biglietti sono acquistabili chiamando lo 06.4568.0110 o mandando una mail a rockinroma@pisacaneventi.it. Saranno inoltre disponibili a breve anche sull’app di Mycicero.