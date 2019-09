in foto: Virginia Raggi

Una nuova illuminazione farà brillare ancora di più la celeberrima Fontana di Trevi, uno dei simboli del barocco capitolino. Grazie ad Acea la monumentale vasca, uno dei monumenti più fotografati del mondo, sarà ancora più bella e inoltre il nuovo impianto con tecnologia a led consentirà un risparmio energetico del 70 per cento rispetto alle precedenti lampade a sodio. "In pratica per illuminare la fontana consumiamo meno kilowatt di quelli che occorrono per un appartamento", ha spiegato l'ad di Acea Stefano Donnarumma, presente insieme alla sindaca di Roma, Virginia Raggi, all'inaugurazione. Con loro anche la soprintendente capitolina, Maria Vittoria Marini Clarelli, e il prefetto di Roma, Gerarda Pantalone.

"Sono particolarmente orgogliosa di presentare i lavori di manutenzione dell'impianto luci di Fontana di Trevi una delle nostre fontane-simbolo, protagonista del nostro cinema e dei sogni di milioni di cittadini e turisti. Un ringraziamento particolare va alla Maison Fendi che ha contribuito al restauro della Fontana di Trevi e di alcuni tra i più importanti beni artistici e monumentali della nostra città", ha detto la sindaca Raggi, che poi si è sottoposta al celebre rito del lancio della monetina.

. "La rinnovata illuminazione della Fontana di Trevi si inserisce in un progetto più ampio di valorizzazione del patrimonio artistico e dunque della millenaria bellezza della Capitale", ha spiegato Donnarumma. Acea negli ultimi anni ha curato la nuova illuminazione di Castel Sant'Angelo, di Piazza del Campidoglio, del Tempio Maggiore e del Colosseo.